В Нацдепозитарии планируют повысить вознаграждение независимым директорам до 400 тысяч

Нацдепозитарий Украины планирует повышение размера базового вознаграждения членам наблюдательного совета - независимым директорам с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении учреждения в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает FinClub.

Отмечается, что такое решение есть в проекте, который будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 29 декабря.

В частности, предлагается определить политику вознаграждения членов наблюдательного совета на 2021-2022 годы.

"Основные изменения, предлагаемые к политике вознаграждения членов наблюдательного совета по сравнению с 2020 годом, предусматривают увеличение размера базовой (основной) вознаграждения членам наблюдательного совета - независимым директорам по 120 тыс грн до 400 тыс грн за финансовый год", - говорится в сообщении НДУ.

Также планируют ввести дополнительное вознаграждение независимым директорам за выполнение ими полномочий главы наблюдательного совета или глав комитетов наблюдательного совета, а также компенсации в случае понесенных ими расходов в любых спорах или производствах в органах госвласти, связанных с выполнением членом наблюдательного совета своих обязательств.

Кроме этого, планируют ввести возможность члену наблюдательного совета - независимому директору выбрать другие сроки выплаты вознаграждения по его желанию - за полугодие, за 9 месяцев или за календарный год.

Напомним:

4 августа 2020 года акционеры Нацдепозитария обновили состав наблюдательного совета, выбрав 7 членов сроком на 3 года.

Обновленный состав наблюдательного совета НДУ получил 5 независимых директоров - это большинство от общего количественного состава наблюдательного совета.

В сентябре наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка председателем наблюдательного совета учреждения.