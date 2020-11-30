Скоростной интернет на дорогах: когда и где ждать 4G

До 2023 года покрытием 4G должны быть обеспечены международные автодороги, одной из первых станет трасса Киев-Одесса.

Об этом говорится в материале ЭП.

Так, в соответствии с условиями лицензий на частоты 900 МГц, мобильные операторы должны обеспечить мобильный 4G:

✘ к 1 июля 2022 - в населенных пунктах с населением более 2 тыс,

✘ к 1 января 2023 - на международных автомобильных дорогах,

✘ к 1 июля 2024 - на национальных автомобильных дорогах.

Компании "Киевстар" и Vodafone оценивают стоимость выполнения лицензионных условий в 4 млрд грн для каждой из них. Однако операторы могут сэкономить благодаря совместному строительству базовых станций и использованию существующих.

Опыт эксплуатации станций LTE-900 МГц показывает, что низкие частоты покрывают радиус 10-15 км, тогда как станции LTE-1800 МГц - до 6 км.

В общем радиус покрытия в значительной степени зависит от местности, оборудование и высоты базовых станций.

Первыми тремя трассами международного значения, которые получат 4G-покрытие, станут Киев - Одесса, Киев - Чоп и Киев - Харьков - Довжанский.

В начале развертывания сети это будет точечное покрытие, а к концу срока реализации программы станет сплошным. "Уже в 2021 году ожидаем значительное улучшение связи 4G на этих дорогах", - говорят в lifecell.

Больше о том, где еще появится 4G и с какими проблемами сталкиваются операторы читайте в материале ЭП: 4G в селах и на дорогах: когда и где ждать в первую очередь

Экономическая правда