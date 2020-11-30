Великобритания хочет запретить оборудования Huawei в своих сетях 5G

Правительство Великобритании предлагает с сентября следующего года запретить операторам связи в Британии использовать оборудование Huawei в сетях 5G.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом власти хотят избавиться особо рискованных поставщиков. Зато, операторы связи смогут поддерживать уже имеющееся оборудование компании.

Так, правительство будет иметь влияние на вопросы госбезопасности, ведь сможет идентифицировать "рисковое" оборудования и давать указания в случае его применения.

Штрафы за нарушения могут достигать более 100 000 фунтов в день, а именно 10% оборота компаний.

В правительстве отметили, что новый закон поможет стране не быть зависимыми в качестве сети от только нескольких поставщиков. Власть будет поощрять новых поставщиков заходить на рынок на замену китайской корпорации, также будет стимулировать развитие технологий.

Компании Huawei обвиняют в связях с китайским правительством. На фоне этого уже около года продолжаются дебаты о запрете оборудования компаний из-за рисков для национальной безопасности.

В июле под давлением США британское правительство постановил изъятие оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Напомним:

Ранее шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Экономическая правда