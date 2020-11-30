Технологии для онлайн-кинотеатра: Украинские разработчики поедут на обучение в Кремниевую долину

Победители IT-чемпионата DEV Challenge в направлении Cinema Tech поедут на обучение в Кремниевую долину (США).

Об этом говорится в пост-релизе организаторов чемпионата.

"DEV Challenge - крупнейший в Европе IT-чемпионат, который проводит компания по внедрению инноваций We_Challenge. Семнадцатый турнир длился два с половиной месяца и проходил в три этапа. Финал состоялся 28 и 29 ноября", - говорится в сообщении.

Категорию Cinema Tech создали для развития технологий стримингових платформ по инициативе онлайн-кинотеатра SWEET.TV и поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"Одна из главных целей направления - создание решений, которые помогут популяризировать украинский и украиноязычный контент. Именно его ищут 63% украинцев согласно исследованиям компании", - добавили организаторы.

"Поскольку сейчас украинцам приходится ограничивать пребывание в общественных местах, возник бум спроса на качественный онлайн-контент. Новая действительность требует технологий, которые помогут совместить виртуальные развлечения с реальностью. По данным наших исследований, 63% украинцев ищут украиноязычный и украинский контент. Также мы узнали , что 58% украинцев хотят смотреть этот контент на украинских онлайн-платформах.

Поэтому, мы инициировали направление CinemaTech, инвестируем в IT-индустрию и фокусируемся на ее развитии", - заявил директор онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

Сообщается, что победители направления Cinema Tech получат поездку в Кремниевую долину от компании SWEET.TV - организацию и визовую поддержку берет на себя компания We_Challenge.

"В течение семи дней украинские разработчики посетят лекции в университетах Berkeley и Stanford и встретятся со своими коллегами, которые работают в офисах Facebook, Google, Amazon, Twitter и новых топовых стартапах", - говорится в сообщении.

Разработчиками, которые поедут в Кремниевую долину стали:

Дарья Полищук, которая победила в номинации Product Design (UX). Она предложила решение, которое помогает зрителю интереснее проводить время на стриминговий платформе с помощью добавления социальной составляющей.

которая победила в номинации Product Design (UX). Она предложила решение, которое помогает зрителю интереснее проводить время на стриминговий платформе с помощью добавления социальной составляющей. Дмитрий Бойчук, который занял первое место в номинации App design (UI) в категории hard. Он создал лучшее решение нового визуального стиля для мобильного приложения онлайн-кинотеатра, которое будет удобным для просмотра контента как на Smart TV, так и прямо на телефоне.

В общем, в IT-чемпионате приняло участие более 1000 специалистов из 11 стран и 89 населенных пунктов. В финал вышло около 150 участников.

"По гендерному составу среди участников было 31% женщин и 69% - мужчин. И что интересно, многие женщины на этом чемпионате победили в различных категориях. Например, все три призовых места в номинации Product Design (UX) заняли девушки", - отметила сооснователь и стратег компании по внедрению инноваций We_Challenge Евгения Беспалова.

"Как заместитель министра цифровой трансформации хочу сказать, что мы в Минцифри понимаем, насколько сейчас важно поддерживать креативную индустрию и IT. В частности, на этот раз при поддержке нашего министерства впервые в Украине прошли соревнования в категории Cinema Tech.

Они показали, что мы имеем огромный потенциал для развития собственной стриминоговои платформы высокого уровня, которая позволит украинским зрителям стать постоянными ценителями качественного национального контента. Поздравляю победителей и желаю успехов в реализации своих проектов", - добавил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Экономическая правда