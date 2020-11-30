В новогодний период европейские склады будут работать на пределе мощностей

Из-за возможных локдаунов, новогодних праздников и завершения переходного периода Brexit, европейские компании уже загружают свои склады до максимальных мощностей.

Об этом сообщают Reuters.

Компании уже заполняют на максимумы свои склады, чтобы товары были ближе к потребителям из-за возможных новые локдауны и приближения новогодних праздников.

Великобритания и Европа также находятся под влиянием Brexit, переходный период которого завершится 31 декабря 2020. Из-за рисков выхода из ЕС без соглашения, британские компании уже загружают склады до предела мощностей, чтобы избежать проблем с поставками в пиковый зимний период.

Более 30% продаж британских компаний - это продажи в континентальную Европу, а отдельные популярные бренды в Великобритании представлены исключительно в странах ЕС.

Кроме того, пандемия и уменьшение мобильности вызвали резкий рост в онлайн-ритейле, поэтому склады работать на повышенных мощностях. Вместе с новогодним спросом вопрос складов является для компаний еще более остро. Владелец сети складов GLP, предоставляющая объекты в лизинг H & M, Amazon и DHL отмечает, что их составы пока имеют лишь 3% свободных мощностей.

Также отмечается, что онлайн-ритейлеры нуждаются в три раза больше места на складах по сравнению с физическими локациями.

В связи с пандемией компании начали размещать хранилища в на меньших уровнях - скажем, вместо регионального склада, компания скорее будет отдельные слоги в каждой стране.

Brexit окажет огромное влияние на ритейл в странах ЕС даже при условии выхода договору. В таком случае компании будут вынуждены платить за импорт-экспорт товаров и заполнять на них декларации. По подсчетам, это около 250 миллионов деклараций ежегодно.

Экономическая правда