Курс валют на 27 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

30 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 - 28,50 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,48 - 28,50 гривны;

Евро - 34,09 - 34,12 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,40 - 28,61 гривны. Евро покупают по 33,68 гривны, продают по 34,13 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,47 - 28,53 гривны, евро - 33,80 - 33,94 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 3 копейки, установив его на 30 ноября на уровне 28,47 гривны.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,96 грн (на 27 ноября - 33,85 гривны).

27 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривны.

27 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,54 гривны.

Экономическая правда