Нацкомиссия по ценным бумагам предупреждает о мошенничестве "квазиброкеров"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пресекла деятельность группы лиц, которые находятся на территории Украины и предлагают финансовые услуги гражданам Европейского Союза с целью незаконного завладения средствами таких клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

"Данные лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные международные форекс брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Они якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию. Потенциальных инвесторов мошенники уверяют, что располагаются в таких важных финансовых мегаполисах как Лондон, Токио и Нью-Йорк", - сообщают в НКЦБФР.

Отмечается, что мошенники осуществляют поиск работников со знанием иностранных языков на украинских интернет ресурсах по поиску работы. В дальнейшем их учат психологическим аспектам, как убеждать потенциальных жертв "инвестировать как можно больше в их якобы успешные компании".

"Таким образом, мошенники, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в других странах, которые предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в городах Украины", - говорится в сообщении.

НКЦБФР обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям ее граждан, которые могли быть обманутыми, и в целом деятельности таких компаний на территории ЕС.

"Также Комиссией установлен список других стран ЕС, граждане которых очевидно могли стать жертвами. Сейчас готовятся соответствующие запросы к другим финансовым регуляторам стран ЕС", - добавили в Нацкомиссии.

Экономическая правда