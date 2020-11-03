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СБУ разоблачила на "схеме" чиновников Таможенной службы

Вторник, 3 ноября 2020, 19:30

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджету должностными лицами Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды.

 

Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.

Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

"В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц.

В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз из классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в Гостаможслужбе и ее территориальных органах", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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СБУ таможня

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