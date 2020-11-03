Бюджет 2021: как изменятся налоги после индексации

министерство финансов украины

Индексация повысит ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога и рентной платы в среднем на 12%.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной Министерством финансов.

Индексация предусматривает коррекцию налоговых ставок на индекс потребительских цен или на индекс цен производителей ставок налогов, определенных в абсолютных значениях.

Так, по данным ведомства, ставки в среднем изменятся на 12%.

Рента за специальное использование поверхностной воды возрастет по минимальной ставке на 0,03 гривны за кубический метр, по максимальной - на 0,17 гривны.

Рента за пользование подземной водой для напитков вырастет на 0,008 грн за литр.

Рентная плата за метр кубический сосны вырастет на 6,7 гривны по минимальной и 31,9 гривны по максимальной ставке. Для дуба минимальная вырастет на 11,3 гривен, максимальная - на 83,9 гривен.

Акцизные налоги на алкогольные напитки вырастут на 11,5-11,8%. Это повысит средние цены за бутылку следующим образом:

водка + 4%;

крепленые и игристые вина - в пределах + 1,6%;

коньяк + 2,8%.

На пиво цены почти не изменится.

Напомним:

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Экономическая правда