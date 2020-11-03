Бюджет 2021: как изменятся налоги после индексации
Индексация повысит ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога и рентной платы в среднем на 12%.
Об этом говорится в инфографике, опубликованной Министерством финансов.
Индексация предусматривает коррекцию налоговых ставок на индекс потребительских цен или на индекс цен производителей ставок налогов, определенных в абсолютных значениях.
Так, по данным ведомства, ставки в среднем изменятся на 12%.
Рента за специальное использование поверхностной воды возрастет по минимальной ставке на 0,03 гривны за кубический метр, по максимальной - на 0,17 гривны.
Рента за пользование подземной водой для напитков вырастет на 0,008 грн за литр.
Рентная плата за метр кубический сосны вырастет на 6,7 гривны по минимальной и 31,9 гривны по максимальной ставке. Для дуба минимальная вырастет на 11,3 гривен, максимальная - на 83,9 гривен.
Акцизные налоги на алкогольные напитки вырастут на 11,5-11,8%. Это повысит средние цены за бутылку следующим образом:
- водка + 4%;
- крепленые и игристые вина - в пределах + 1,6%;
- коньяк + 2,8%.
На пиво цены почти не изменится.
Напомним:
Ранее профильный комитет Рады завершил подготовку бюджета-2021 к первому чтению.
Экономическая правда
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