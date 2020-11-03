Facebook запустил платформу с онлайн-тренингами для малого и среднего бизнеса в Украине

Компания Facebook объявила о запуске Boost with Facebook - хаба с бесплатными и интерактивными онлайн-тренингами для малого и среднего бизнеса, все тренинги будут доступны на сайте с 3 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что будут опубликованы вебинары о присутствии в Интернете, создании креативного контента и примеры эффективного использования цифровых инструментов украинскими компаниями, которые помогут им восстановить работу после локдауна..

"Мировой кризис в сфере здравоохранения изменил привычную работу почти всех компаний. Однако самым большим этот вызов стал для малого и среднего бизнеса. Многим из предприятий пришлось полностью прекратить свою деятельность, тогда как некоторые столкнулись с другой проблемой - привлекать клиентов стало труднее, ведь те остаются дома в связи с соображениями безопасности из-за пандемии.

Адаптация к условиям социальной дистанцирование для малого бизнеса часто означает изменение своей бизнес-модели и перевода значительной части работы в онлайн-формат. Такой переход может помочь сохранить ликвидность и рабочие места, однако для некоторых компаний это сложная задача. Учитывая такую ​​ситуацию, Facebook решила запустить бесплатную программу обучения для предпринимателей", - говорится в пресс-релизе.

"Мы понимаем, что многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели, не исчезнут немедленно, даже когда будут сняты ограничения. Чтобы поддержать их в это сложное время, наша команда стремится помочь им с использованием потенциала Интернета и бесплатных инструментов Facebook и Instagram.

Наша цель - поделиться полезными знаниями с как можно большим количеством малых и средних компаний", - пояснила менеджер по публичной политике Facebook в Украине Екатерина Крук.

Сообщается, что онлайн-тренинги готовят эксперты Facebook: их темы охватывают идеи по эффективному наращиванию присутствия компании в Интернете, позиционированию бренда в социальных сетях, поддержке связи с клиентами или созданию интересного и привлекательного контента с помощью бесплатных мобильных приложений.

Кроме вебинаров, на платформе также будут доступны ряд видео и письменный контент, разработанные для того, чтобы помочь предпринимателям быть лучше подготовленными к цифровой трансформации.

В компании добавили, что тренинговая программа разработана под патронатом Министерства цифровой трансформации.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, роль диджитал-маркетинга для малого и среднего бизнеса росла последние годы естественным путем, а из-за пандемии коронавируса еще более актуализировалась потребность использования онлайн-инструментов.

"Наша цель в рамках этого проекта - найти талантливых украинских диджитал-джедаев, которые станут сертифицированными тренерами Facebook и будут учить других онлайн-продвижению брендов или компаний. Мы объединяем усилия с крупнейшей в мире соцсетью, чтобы максимально донести философию цифровизации до наших предпринимателей" , - сказала она.

"Все тренинги будут доступны с 3 ноября 2020 не только на сайте образовательного хаба, но и в национальной онлайн-школе для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес. Обучение в онлайн-школе для предпринимателей проходит в формате образовательных сериалов.

В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели могут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса", - говорится в сообщении.

Кроме хаба, Дия.Бизнес совместно с Facebook объявили о наборе 15 тренеров, которые стремятся узнать, как учить навыкам цифрового маркетинга в Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, чтобы помочь людям и бизнесу в своих общинах. Подробная информация о программе будет обнародована позже.

Экономическая правда