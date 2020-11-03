В октябре украинцы купили рекордное для 2020-го количество новых авто – ассоциация

За октябрь 2020 года автопарк пополнили 8,4 тысяч новых лековых авто - это на 6% меньше, чем годом ранее, в то же время это рекордное для этого года количество приобретенных новых авто.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что, как и год назад, наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault (1431 шт.), при этом по сравнению с прошлым годом октябрьская реализация новых Renault уменьшилась на 22%.

На второй позиции осталась Toyota, регистрации выросли на 11% до 1365 единиц.

Замыкает топ-3 KIA (830 авто, практически продублировав пролшлогодний результат).

Также в топ-5 Skoda (рост на 10%, до 593 авто) и Volkswagen (-11%, 536 авто).

"По итогам прошлого месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот кроссовер в октябре выбрали 788 покупателей.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Экономическая правда