Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк начал выпускать карты UnionPay

Вторник, 3 ноября 2020, 12:35
 

С 6 ноября платежные карточки на базе китайской системы UnionPay International можно будет получить в столичных отделениях Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

По словам председателя правления банка Петра Крумханзла, "эти карточки в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами".

В банке также идет речь о намерениях запуска с UnionPay платежных продуктов, не требующих физического присутствия в банке и получения физической карты.

UnionPay International - одна из крупнейших платежных систем мира по расходам по карточкам. Она доступна в 179 странах мира, а эмитируется в 61. UnionPay является основным конкурентом Visa и Mastercard на мировом рынке.

Сообщается, что с конца 2019 года клиенты ПриватБанка получили возможность пользоваться карточками UnionPay в сети банка и для расчетов в ряде городов Украины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк банк Китай

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3 миллиарда 2 ноября 2020, 20:40
Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 миллиарда 30 октября 2020, 14:25
Апелляции Приватбанка по делу Суркисов не будут рассматриваться до решения Верховного суда 29 октября 2020, 17:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!