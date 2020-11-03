Приватбанк начал выпускать карты UnionPay

С 6 ноября платежные карточки на базе китайской системы UnionPay International можно будет получить в столичных отделениях Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

По словам председателя правления банка Петра Крумханзла, "эти карточки в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами".

В банке также идет речь о намерениях запуска с UnionPay платежных продуктов, не требующих физического присутствия в банке и получения физической карты.

UnionPay International - одна из крупнейших платежных систем мира по расходам по карточкам. Она доступна в 179 странах мира, а эмитируется в 61. UnionPay является основным конкурентом Visa и Mastercard на мировом рынке.

Сообщается, что с конца 2019 года клиенты ПриватБанка получили возможность пользоваться карточками UnionPay в сети банка и для расчетов в ряде городов Украины.

Экономическая правда