Украина входит в топ-5 мировых производителей грецкого ореха – отчет USDA

В USDA (United States Department of Agriculture) прогнозируют в сезоне 2020/2021 рекордное производство грецких орехов на уровне 2,3 млнтонн, по данным USDA, Украина входит в топ-5 мировых производителей грецких орехов с 126 тысячами тонн.

Об этом говорится в отчете USDA.

Отмечается, что на двух глобальных лидеров рынка - Китай и США - приходится 75% из всего производства грецких орехов.

инфографики - с FB Alex Lissitsa

Также прогнозируется, что объемы экспорта вырастут в среднем на 14% - до 946 тыс тонн, а мировые запасы вырастут на 20%.

В частности, прогнозируется рост производства в Китае на 2% - до 1 млн т.

В то же время, как ожидается, в США производство вырастет на 20% - до рекордных 708 тыс тонн.

При этом, в Чили также прогнозируется рост на 20% - до 150 тыс тонн.

"Производство в Украине прогнозируется на уровне 126 тыс тонн при нормальных условиях выращивания. Экспорт на ведущие рынки - Европейский Союз и Турцию - ожидается без изменений", - говорится в отчете.

Данные USDA также свидетельствуют, что Украина занимает 4-е место в рейтинге мировых экспортеров грецкого ореха - после США, Чили и Китая.

Экономическая правда