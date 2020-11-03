Украина входит в топ-5 мировых производителей грецкого ореха – отчет USDA
В USDA (United States Department of Agriculture) прогнозируют в сезоне 2020/2021 рекордное производство грецких орехов на уровне 2,3 млнтонн, по данным USDA, Украина входит в топ-5 мировых производителей грецких орехов с 126 тысячами тонн.
Об этом говорится в отчете USDA.
Отмечается, что на двух глобальных лидеров рынка - Китай и США - приходится 75% из всего производства грецких орехов.
Также прогнозируется, что объемы экспорта вырастут в среднем на 14% - до 946 тыс тонн, а мировые запасы вырастут на 20%.
В частности, прогнозируется рост производства в Китае на 2% - до 1 млн т.
В то же время, как ожидается, в США производство вырастет на 20% - до рекордных 708 тыс тонн.
При этом, в Чили также прогнозируется рост на 20% - до 150 тыс тонн.
"Производство в Украине прогнозируется на уровне 126 тыс тонн при нормальных условиях выращивания. Экспорт на ведущие рынки - Европейский Союз и Турцию - ожидается без изменений", - говорится в отчете.
Данные USDA также свидетельствуют, что Украина занимает 4-е место в рейтинге мировых экспортеров грецкого ореха - после США, Чили и Китая.
Экономическая правда
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