АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 миллион за непредоставление информации в установленный срок

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на Ощадбанк в размере 1,058 млн грн за "совершение нарушения в виде непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок".

Такое решение приняла Временная адмнистративна коллегия Комитета 30 октября, передает пресс-служба АМКУ.

"Значительный размер штрафа связан с учетом Комитетом отягчающих обстоятельств дела при принятии решения.

Так, ПАО "Ощадбанк" не предоставил информацию, которая требовалась Комитетом с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета", - говорится в сообщении.

"Комитетом проводилось расследование соблюдения требований законодательства при приобретении ПАО "Ощадбанк" в собственность активов, которые имеют признаки единого имущественного комплекса, путем взыскания обращения на залоговое имущество.

Обращаем внимание, что законодательством не предусмотрено освобождение банковских учреждений от необходимости получения разрешения на концентрацию, несмотря на защиту банком своих прав как кредитора (исключая ситуаций, предусмотренных пунктом 5 части третьей статьи 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции")", - добавили в АМКУ.

В ведомстве подчеркнули, что отказ Ощадбанка в предоставлении информации по требованию Комитета "привел к невозможности установления действительных обстоятельств и завершения расследования".

"То есть, это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей", - считают в Комитете.

"Создание ПАО "Ощдбанк" такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в позиции АМКУ.

Экономическая правда