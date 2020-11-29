За январь-сентябрь каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью гаджетов

В январе-сентябре 2020 каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, сообщает пресс служба НБУ в Фейсбуке.

"Смартфоны вошли в нашу жизнь и изменили его навсегда - в 2020 году в Украине каждый девятый операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.

В этом году за три квартала таким образом было потрачено почти 70 млрд гривен ", - говорится в сообщении.