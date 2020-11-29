За январь-сентябрь каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью гаджетов
Воскресенье, 29 ноября 2020, 14:45
В январе-сентябре 2020 каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.
Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, сообщает пресс служба НБУ в Фейсбуке.
"Смартфоны вошли в нашу жизнь и изменили его навсегда - в 2020 году в Украине каждый девятый операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.
В этом году за три квартала таким образом было потрачено почти 70 млрд гривен ", - говорится в сообщении.
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