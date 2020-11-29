Несмотря на то, что рынок автомобильных продаж снизился, электрические модели показывают рост — аналитики
Воскресенье, 29 ноября 2020, 17:00
Годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197% — всего в октябре в Европе было продано 71,8 тысяч таких автомобилей.
Об этом говорится в исследовании компании JATO Dynamics.
Лидером в сегменте стал Volkswagen ID.3 с результатом 10,590 штук и долей рынка 25%.
Сообщается, что второй месяц подряд электрифицированные модели (BEV, PHEV, HEV) превзошли по продажам дизельные модели — 26,8% (302,587 штук) против 26,3%.
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