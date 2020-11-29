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Несмотря на то, что рынок автомобильных продаж снизился, электрические модели показывают рост — аналитики

Воскресенье, 29 ноября 2020, 17:00

Годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197% — всего в октябре в Европе было продано 71,8 тысяч таких автомобилей. 

Об этом говорится в исследовании компании JATO Dynamics.

Лидером в сегменте стал Volkswagen ID.3 с результатом 10,590 штук и долей рынка 25%.

Сообщается, что второй месяц подряд электрифицированные модели (BEV, PHEV, HEV) превзошли по продажам дизельные модели — 26,8% (302,587 штук) против 26,3%.

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