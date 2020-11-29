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Нафтогаз: для начала освоение черноморского шельфа нужно минимизировать риски связанные с флотом РФ

Воскресенье, 29 ноября 2020, 15:55
 

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что  при освоении черноморского шельфа нужно минимизировать риски, связанные присутствием Черноморского флота Российской Федерации. 

Об это мна онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости"  заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. 

"Первый шаг, который мы планируем сделать после документального оформления решения правительства в рамках разработки Черноморского шельфа, это его изучение. 

Это будет зависеть от фактора Российского морского флота, который присутствует в Черном море и который нам активно мешал до этого осуществлять какие-либо действия. Нужно учесть этот аспект риска и найти путь для его минимизации", – сказал Коболев.

По его словам если Нафтогаз продемонстрирует способность работать в этом регионе и способность делать разведку, а также будет отсутствовать аспект военной агрессии, тогда можно ожидать на появление международных компаний.

Напоминаем:

Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. 

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Нафтогаз

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