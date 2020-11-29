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В УЗ решили изменить цвет вагонов: светлый фон - на темный

Воскресенье, 29 ноября 2020, 12:25
 

 В Укрзализныце решили изменить окраску вагонов со светлого фона на темный.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в Фейсбуке.

"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично

 

По его словам, проводники результатом довольны.

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Укразализныця

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