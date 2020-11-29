В УЗ решили изменить цвет вагонов: светлый фон - на темный

В Укрзализныце решили изменить окраску вагонов со светлого фона на темный.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в Фейсбуке.

"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично

По его словам, проводники результатом довольны.