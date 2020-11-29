В УЗ решили изменить цвет вагонов: светлый фон - на темный
Воскресенье, 29 ноября 2020, 12:25
В Укрзализныце решили изменить окраску вагонов со светлого фона на темный.
Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в Фейсбуке.
"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично
По его словам, проводники результатом довольны.
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