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Послы стран G7 подтвердили поддержку прозрачной и справедливой приватизации

Воскресенье, 29 ноября 2020, 11:04
 

Послы стран "Большой семерки" в Украине в ходе встречи с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов.

Об этом говорится в сообщении в Twitter.

"Послы стран G7 встретились с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении.

Послы G7 также отметили, что приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики.

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ФГИУ приватизация

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