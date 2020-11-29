Послы стран G7 подтвердили поддержку прозрачной и справедливой приватизации
Послы стран "Большой семерки" в Украине в ходе встречи с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов.
Об этом говорится в сообщении в Twitter.
"Послы стран G7 встретились с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении.
Послы G7 также отметили, что приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики.
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