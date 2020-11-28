1+1 media, ДТЭК, АТБ и другие: крупные компании подписали декларацию "Бизнес без барьеров"
Первая леди Елена Зеленская инициировала подписание декларации "Бизнес без барьеров" между крупными украинскими и международными компаниями.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Со стороны бизнеса декларацию подписали представители "Укрпошты", Ощадбанка, "Укрзализныци", "Ашана", "1+1 media", ДТЭК, Socar, Work.ua, "АТБ" и Danone.
Сообщается, что компании будут способствовать изменениям с целью создания возможностей и социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.
Первая леди и представители компаний договорились до конца этого года зафиксировать достижения и определиться с планами на ближайшие годы по развитию безбарьерности в бизнесе.
По желанию к "Бизнесу без барьеров" может присоединиться любая компания, которая готова имплементировать принципы безбарьерного ведения бизнеса, указывается в сообщении.
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