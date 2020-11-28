Все разделы
Укр / Рус

500 миллионов долларов на бонусы: Amazon будет платить сотрудникам за работу в предрождественский период

Суббота, 28 ноября 2020, 16:53
 

Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. выплатит специальные бонусы сотрудникам, непосредственно взаимодействующим с клиентами, за работу в предрождественский период.

Об этом пишет CNN.

Сотрудники Amazon в США, которые будут работать в период с 1 по 31 декабря, получат специальный бонус, составляющий 300 долл для тех, кто занят полный рабочий день, и 150 долл для частично занятых. 

В общей сложности Amazon направит на выплату специальных бонусов более 500 млн долл.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Amazon

powered by lun.ua
Материалы по теме
Основатель Amazon Безос пожертвовал почти 800 миллионов долларов на защиту окружающей среды 17 ноября 2020, 12:25
Еврокомиссия заподозрила Amazon в нарушении правил конкуренции 10 ноября 2020, 15:55
Amazon запустил услугу оплаты взмахом руки: пока будет работать в 2 магазинах в США 30 сентября 2020, 14:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!