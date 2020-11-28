500 миллионов долларов на бонусы: Amazon будет платить сотрудникам за работу в предрождественский период
Суббота, 28 ноября 2020, 16:53
Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. выплатит специальные бонусы сотрудникам, непосредственно взаимодействующим с клиентами, за работу в предрождественский период.
Об этом пишет CNN.
Сотрудники Amazon в США, которые будут работать в период с 1 по 31 декабря, получат специальный бонус, составляющий 300 долл для тех, кто занят полный рабочий день, и 150 долл для частично занятых.
В общей сложности Amazon направит на выплату специальных бонусов более 500 млн долл.
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