Все разделы
Укр / Рус

Авиакомпании в 2021 году получат чистый убыток на 38,7 миллиардов долларов

Суббота, 28 ноября 2020, 18:00
 

Авиакомпании в 2021 году получат чистый убыток на 38,7 миллиардов долларов, или 13,78 долларов на каждого пассажира.

Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает avianews.

По прогнозу, улучшения следует ожидать только в четвертом квартале 2021 года, когда авиаперевозчики перестанут агрессивно сокращать расходы и рост спроса после открытия границ.

Общий пассажиропоток в следующем году увеличится на 1 млрд по сравнению с 2020 годом до 2,8 млрд человек, однако, подчеркивают в IATA, это все еще будет на 1,7 млрд пассажиров меньше, чем в 2019 году.

В IATA считают, что авиакомпании смогут вернуться к показателям 2019 года не ранее 2024 года. При этом внутренние рынки будут восстанавливаться быстрее международных.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Авиакомпании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ryanair отменил штраф за изменение для новых бронирований 21 ноября 2020, 17:41
Более 90% без задержек: МАУ и SkyUp отчитались о своей пунктуальности 14 ноября 2020, 16:43
SkyUp закрыла маршрут Запорожье-Киев 7 ноября 2020, 15:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!