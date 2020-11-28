Tesla отзовет более 10 000 автомобилей с дефектами

Компания Tesla отзовет более 10 000 машин Model X и Model Y из-за выявленных дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

Об этом пишет Интерфакс

В Китае сообщили, что компания отзывает в КНР 870 автомобилей Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши.

Отмечается, что отлетающие при движении куски крыши могут представлять собой опасность для других участников движения.

Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9 136 машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Tesla бесплатно устранит дефекты.