В Москве осудили экс–главу "Нафтогаза" Бакая

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу и одного из основателей НАК "Нафтогаз Украина" Игоря Бакая за особо крупное мошенничество.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и заключен под стражу. Впоследствии мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

Следствием Бакаю было вменено хищение 12 млн долларов у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн руб.

Отмечается, что Бакай имеет гражданства России, Украины и Греции. С 1997 года по 2000 год был внештатным советником президента Леонида Кучмы. В 2003-2004 годах возглавлял Государственное управление делами.

Фигурировал в ряде уголовных дел, которые расследовали украинские правоохранительные органы. В 2005 году МВД Украины объявило его в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями.

В 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.

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