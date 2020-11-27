Половину населения в ЕС и США провакцинируют до апреля-мая 2021 года – прогноз Goldman

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что к середине 2021 года большая часть населения в главных развитых экономиках получит вакцину против коронавируса, что будет способствовать "резкому подъему" в росте глобальной экономики.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономисты прогнозируют, что половина британского населения будет привита в марте, США и Канада достигнут этого порога через месяц, ЕС, Япония и Австралия - в мае.

"Мы ожидаем, что большая часть населения будет провакцинирована в конце второго квартала", - написали экономисты Даан Струйвен и Сид Бхушан в отчете для клиентов банка.

Отмечается, что наибольшие надежды на прекращение пандемии, которая погрузила мировую экономику в глубокий спад после Великой депрессии, возлагаются на утверждение вакцины.

"Хотя уже есть положительные результаты испытаний, производители и правительства сталкиваются с логистическими препятствиями, чтобы успешно вакцинировать сотни миллионов людей по всему миру", - пишет агентство.

Экономическая правда