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Минцифры предлагает хакерам взломать "Дію": обещает заплатить миллион

Пятница, 27 ноября 2020, 18:35
 

Министерство цифровой трансформации планирует провести багбаунти для хакеров со всего мира, а за найденные уязвимости заплатит до миллиона гривен.

Источник: пресс-служба Минцифры в Facebook, глава ведомства Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Мы постоянно работаем над усилением безопасности приложения. Для нас чрезвычайно важно, чтобы пользователи были уверены в защищенности своих персональных данных.

Планируем провести багбаунти для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd - это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах.

Призовой фонд составит $35 000 или 1 млн грн. Награды будут распределены по 5 категориями уязвимостей - от наименее до наиболее опасных".

Детали: Ведомство уверяет, что багбаунти не угрожает "Дии" - будет создано отдельное среду, в котором не будет персональных данных украинском.

Прямая речь Федорова: "Я обещал, что мы заплатим 1 млн грн тому, кто найдет уязвимость в "Дии". Делаю".

Справка: Баг-баунти - это процесс, в котором компания привлекает сторонних специалистов по кибербезопасности для тестирования своего программного обеспечения на уязвимости.

За каждую найденную уязвимость (баг) люди получают вознаграждение (баунти).

Читайте материал Федорова на "Украинской правде": Приложение "Дия": защита персональных данных и безопасность

Украинская правда

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"Дія" Минцифра

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