Работники Amazon и профсоюзы протестуют из-за ненадлежащих условий труда

Работники Amazon и международные организации протестуют в 15 странах мира в "черную пятницу" из-за ненадлежащих условий труда в компании

Об этом сообщает Business Insider.

В "Черную пятницу", один из самых важных дней в ритейле, Amazon охватила волна протестов со стороны работников.

Активисты, профсоюзы и работники протестуют под лозунгом MakeAmazonPay ( "Заставьте Amazon платить/поплатиться" - ЭП) из-за условий труда на складах. К протесту присоединились и крупнейшие мировые организации как Международный союз UNI и Oxfam.

В UNI отмечают, что организации объединяются из-за "деятельности Amazon против профсоюзов, сфере глобального потепления, уклонения от налогов и отношения к безопасности рабочих условий".

"За время пандемии Amazon умножила свои доходы и стала триллионные корпорацией, а Безос (Джефф Безос, основатель Amazon - ЭП) стал первым в мире человеком с состоянием в 200 миллиардов долларов. В то время как работники складов Amazon получили дополнительные 2 доллара оплаты за час на два месяца и риск здоровью во время работы", - говорят протестующие.

Среди требований протестующих увеличения заработной платы, действия по изменению климата и возможность свободного существования профсоюзов.

В протестах приняли участие 15 стран мира.

Amazon за день до протестов предложил работникам "рождественский бонус" в 150 долларов (для частично занятых) и 300 долларов (за полную занятость). Это обойдется корпорации в 500 миллионов долларов.

Но работник Amazon в Великобритании отметил, что из-за закрытия большого количества уличных магазинов в Великобритании, Amazon мог еще больше нарастить прибыль, зато наемные рабочие работают в режиме повышенной нагрузки без поднятия заработной платы.

В апреле, в частности, 6 складов во Франции были закрыты после волны протестов из-за невозможности соблюдения дистанции работниками в условиях пандемии.