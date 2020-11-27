Верховный суд признал "Астра Банк" неплатежеспособным
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и признал "Астра Банк" неплатежеспособным.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Своим решением по делу 826/8333/15 Верховный суд отменил решение Окружного админсуда г. Киева и Шестого апелляционного админсуда, которые признавали действия НБУ противоправными.
В регуляторе напоминают, что Астра Банк является единственным банком, который был выведен с рынка путем его продажи компании-инвестору, а именно компании AGRO HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED, которая его докапитализировало. В дальнейшем банк вышел на рынок под новым брендом - Агропросперис Банк.
Напомним:
В марте 2015 года НБУ отнес ПАО "Астра Банк" в категорию проблемных и неплатоспроможних.через осуществления банком рисковой деятельности. Бенефициаром "Астры" является Николай Лагун, основатель "Дельта Банка", который тоже был признан неплатежеспособным в 2015 году.
В частности, "Астра Банк" концентрировал 91,2% активов в "Дельта Банка", который в то время тоже уже было отнесено к категории проблемных.
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