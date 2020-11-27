Одесский припортовый завод будет будет поставлять медицинский кислород

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода и вскоре поставлять его в больницы региона.

Об этом сообщает Думская.нет.

С получением лицензии на производство медицинского кислорода завод за несколько дней начнет его поставлять в больницы с больными COVID-19.

По словам волонтера Катерины Ножевниковой, Одесская область уже получила 400 кислородных концентраторов, направляющихся в опорных больниц региона.

Сообщается, что завод уже давно производит кислород с содержанием в 99,7% по криогенным методом. Однако для поставок ему не хватало именно лицензии, пока позволит обеспечивать кислородом более 300 пациентов в сутки.