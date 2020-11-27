"Укрзализныця" возобновляет курсирование пассажирского поезда "Гуцульщина" №357/358 Киев - Рахов с 18 декабря на период массовых зимних перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: 1 спальный вагон, 5 купейных и 6 плацкартных.

"Из Киева поезд № 357/358 Киев - Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда является Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов", - говорится в сообщении.

"Для возобновления курсирования поезда Укрзализныця приняла меры по модернизации инфраструктуры. В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тыс старогодных деревянных шпал. В результате будет увеличена скорость и улучшится состояние безопасности движения поездов.

Поезд является социально важным для жителей Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона", - добавили в УЗ.

Также сообщается, что по результатам 2019 года населенность этого поезда в сообщении Киев рах составила 89%, в обратном направлении - 94%. Только на участке Теребовля - Рахов посадка и высадка пассажиров в среднем составляла 332 и 390 человек соответственно.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Экономическая правда