В ЕС сделают возможным доступ к персональным данным для компаний
Европейский союз разработал новые положения, по которым компании смогут получать доступ к публичным и персональных данных с целью развития инноваций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Благодаря разрешению бизнесу иметь доступ к данным, Еврокомиссия надеется стимулировать инновации в сферах изменения климата и здоровья и конкурировать с американскими и азиатскими гигантами.
По новым правилам исследовательские центры и компании смогут получить доступ к данным, обычно заблокированным из-за приватности, коммерческой конфиденциальности или права интеллектуальной собственности.
Изменения не будут влиять на GDPR (пакет документов, регулирующий защиту и прозрачность использования персональных данных) - компании должны будут найти технические решения, чтобы обеспечить приватность данных.
В ЕС надеются, что доступ к большим объемам данных будет стимулировать бизнес к созданию новых сервисов и продуктов, а исследователей - к решению социальных проблем.
Компаниям не обязательно базироваться в Европе, их также обязывают хранить данные на территории ЕС - нужен только местный представитель. Компании обязаны внедрить как технические, так и юридические механизмы защиты от неправомерных запросов других стран на европейские данные.
Как одно из средств защиты компании смогут использовать двойное шифрование данных.
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