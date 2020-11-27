Венедиктова отчиталась по борьбе с незаконным давлением на бизнес

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На контроле в Офисе генпрокурора находится почти 80 уголовных производств, касающихся незаконного давления на бизнес.

Об этом в видеообращении, которое опубликовано на сайте ведомства, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, "важнейшая задача для прокуратуры - нивелировать незаконное противодействие или давление на бизнес".

"Еще в мае мы начали открытый и откровенный диалог с Национальным советом реформ и бизнес-ассоциациями. Препятствий у инвесторов, которые может помочь преодолеть прокуратура, оказалось немало. Например, прекратить безосновательное создание проблем предприятиям самими правоохранителями и позаботиться о том, чтобы преступления, совершенные относительно субъектов хозяйствования, эффективно и оперативно расследовались.

С этой целью в Офисе генпрокурора было создано специализированное подразделение, взявшее на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций. Новый Департамент продолжил активную коммуникацию с бизнес-средой и сразу взял в работу основные проблемные "кейсы" по стране", - рассказала Венедиктова.

Она добавила, что Офис генпрокурора "в постоянном контакте" с крупнейшими организациями, которые призваны защищать инвестиции в Украину, такие как Совет бизнес-омбудсмена, Национальный совет реформ, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация налогоплательщиков, Союз Украинских предпринимателей, Федерация работодателей и другие.

"После более 30 встреч с ними на контроле в Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств. Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес", - отметила генпрокурор.

По ее словам, первая и основная проблема - различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества.

"А если этому будет эффективно противодействуют правоохранители - бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которая законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств.

Этот блок требует очень кропотливой и объемной работы от органов следствия. Прокуроры нашего специализированного подразделения по защите инвестиций уже активизировали работу в этом направлении. В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушаны у руководства Офиса генерального прокурора и ориентированы на достижение видимого результата в четких временных рамках", - заявила Венедиктова в обращении.

В качестве примера результативности этих действий она рассказала, что одному из обществ Винницкой области уже обеспечено возвращение имущества - 1645 тонн сахара.

"В другом случае остановлен процесс незаконного отчуждения земельного участка, подлежащей одному из представителей крупнейшей сети супермаркетов страны. Оценку действиям прокуроров, допустивших начало такого отчуждения, предоставит Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора, которая начнет соответствующее уголовное производство.

Активизировано досудебное расследование по факту отчуждения 500 м кв недвижимости в центре столицы, которая принадлежала представителям одного из крупнейших IT-бизнесов Украины", - добавила Венедиктова.

"Нередки также случаи искусственной остановки регистрации налоговых накладных субъектам хозяйственной деятельности. Профильные прокуроры принимают меры, чтобы такие общества были исключены из категории "рисковых" и продолжали беспрепятственную хозяйственную деятельность.

В результате работы нашего Департамента защиты инвестиций уже трем компаниям восстановлено репутацию", - отчиталась генпрокурор.

По ее словам, защита инвестиций - "важнейшее направление, потому что страна без бизнеса не в состоянии выполнить свои социальные гарантии".

"Поддержка инвесторов - один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть: мы прокуроры, а не адвокаты, и если бизнес совершает правонарушение - во всех таких делах мы только на стороне закона и порядка", - добавила она.

Экономическая правда