Курс валют на 27 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

27 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,46 - 28,48 гривны;

Евро - 33,94 - 33,97 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,35 - 28,55 гривны. Евро покупают по 33,55 гривны, продают по 33,98 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,41 - 28,47 гривны, евро - 33,65 - 33,80 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 28,44 гривны.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,85 грн (на 26 ноября - 33,78 гривны).

26 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установилась на уровне 28,41 - 28,43 гривны.

26 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 28,45 - 28,45 гривны.

Экономическая правда