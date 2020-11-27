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Великобритания будет ограничивать влияние тех-гигантов на рынке

Пятница, 27 ноября 2020, 09:49
 

Великобритания вводит новые правила конкуренции со следующего года для обеспечения справедливой конкуренции на тех-рынке.

Об этом сообщают Reuters.

В британском регуляторе рынка и конкуренции считают, что концентрация силы на рынке в руках небольшого количества компаний вредит потребителям и бизнесу, а также замедляет развитие и инновации в секторе.

В частности, такие компании как Google и Facebook владеют около 80% рынка, доходность которого составила 14 миллиардов фунтов в прошлом году. Правительство хочет обеспечить отсутствие злоупотреблений силой большими тех-компаниями на рынке.

В апреле следующего года в Британии начнет работу Отдел цифровых рынков, который сможет блокировать и ограничивать решения технологических компаний.

Сейчас тех-гиганты уже заявили о готовности сотрудничать с властями и предоставлять пользователям больше контроля над своими данными и рекламой, которую они видят.

Так, от компаний потребуют большей прозрачности в способах использования пользовательских данных, а новые правила также будут поддерживать новостную индустрию.

Сейчас рыночный регулятор также оценивает, есть ли основания для открытия формального расследования относительно технологий Google.



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конкуренция технології

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