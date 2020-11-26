Шанхай стал самым соединенным городом в мире

Лондон, который держал первенство по развитию сообщений, уступил место Шанхаю из-за пандемии.

Об этом пишет BBC.

С началом пандемии Лондон потерял 67% своих авиасообщений, согласно данным Международной авиатранспортной ассоциации. Зато Шанхай мог подняться в рейтинге и утвердить четверку наиболее соединенных городов мира в Китае.

В ассоциации говорят, что пандемия откинуло междугороднее сообщение на сотню лет прогресса - пострадали и такие крупнейшие транспортные хабы как Лондон, Токио и Нью-Йорк.

Представитель МАТА заметил, что здесь даже речь не идет о победителях, "просто отдельные игроки пострадали меньше".

Воздушное сообщение в Китае имело возможность значительно восстановиться - в течение "Золотой недели" (праздничных дней, объединенных с выходными) страной путешествовали 425 миллионов человек.

Китай также ведет переговоры о безкарантинных коридорах в ряд стран, в частности Сингапур и Японию.

Кроме Шанхая наиболее соединенными городами мира являются Пекин (Бейджин), Гуанчжоу и Чэнду.

Индекс авиасообщения Международной авиатранспортной ассоциации измеряет, насколько хорошо определенный город является соединенным с другими городами в мире, что особенно важно для торговли и инвестиций.

Экономическая правда