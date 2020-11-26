Официальный курс: гривна ослабла
Четверг, 26 ноября 2020, 19:21
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 28,44 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,85 грн (на 26 ноября - 33,78 гривны).
Напоминаем:
26 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установилась на уровне 28,41 - 28,43 гривны.
26 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 28,45 - 28,46 гривны.
Экономическая правда
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