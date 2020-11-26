Официальный курс: гривна ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 28,44 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,85 грн (на 26 ноября - 33,78 гривны).

Напоминаем:

26 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установилась на уровне 28,41 - 28,43 гривны.

26 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 28,45 - 28,46 гривны.

Экономическая правда