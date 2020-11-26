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В Украине появился еще один почтовый оператор

Четверг, 26 ноября 2020, 18:50
 
Коллаж: Алло

Ритейлер "АЛЛО" объявил о запуске нового почтово-логистического оператора на территории Украины - "АЛЛО Express".

Об этом свидетельствует запись в Едином государственном реестре операторов почтовой связи, передает пресс-служба компании.

"Компания будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua. Отделение почтового оператора АЛЛО Express будут располагаться в действующих магазинах АЛЛО в 140 городах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что помимо классических почтовых услуг АЛЛО Express планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов в партнерстве с ООО "Электрум Пеймент СИСТЕМ": перевод денежных средств без открытия счетов и другие финансовые услуги в рамках платежной системы "ЭЛЕКТРУМ" и других платежных систем.

"Уже в ближайшем будущем этот сервис будет доступен во всех отделениях почтового оператора", - добавили в компании.

"В условиях сегодняшних реалий и с учетом значительного перетока розничных продаж в онлайн, было принято решение перестроить процессы собственной логистики и инвестировать в создание собственного почтового оператора.

Развивать сервис доставки планируем по двум направлениям: доставка интернет-заказов в любое отделение АЛЛО Express, а также - адресная курьерская доставка покупателю", - заявил CEO ГК "Алло" Максим Раскин.

Также планируют развивать несколько форматов почтовых отделений, в том числе и за пределами действующих магазинов АЛЛО.

"В 2021 году все интернет-заказы, оформленные на сайте allo.ua, можно будет получить в отделениях АЛЛО Express или с помощью адресной курьерской доставки этого оператора", - отметили в компании.

Экономическая правда

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ритейл компании

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