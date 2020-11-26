В УЗ планируют перевозить поездами не менее 50% внутренних туристов

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что компания приложит усилия, чтобы переключить на себя не менее 50% туристов, путешествующих по Украине.

Об этом Жмак сказал во время встречи с представителями туристического бизнеса Украины, передает пресс-служба УЗ.

"Один из приоритетов пассажирского сегмента Укрзализныци - развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом. Мы убеждены, что в условиях пандемии COVID-19, железная дорога - самый безопасный вид транспорта, поэтому мы работаем над увеличением привлекательности поездов как для туристов, так и для туристического бизнеса", - отметил он.

По словам Жмака, первыми шагами для улучшения взаимодействия с туроператорами и увеличения туристических перевозок является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов с 200 грн до 80 грн.

В то же время глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что путешествия по железной дороге - новый и востребованный тренд в туризме.

"Многим казалось, что железная дорога - это вчерашний день, но на самом деле это тренд будущего - безопасные, экологичные и комфортные путешествия. Мы чувствуем живой интерес со стороны европейских туристов и видим, что Укрзализныця может удовлетворить этот спрос. Именно поэтому углубим диалог с перевозчиком для создания достойного продукта как для украинских, так и для иностранных путешественников", - сказала Олеськив.

Жмак добавил, что Укрзализныця уже предприняла шаги для повышения привлекательности поездов для туристов: введение гибкой системы скидок, новых зимних маршрутов, скидок на проезд в вагоне 1 класса скоростного поезда.

Экономическая правда