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Фондом гарантируются около 40% суммы вкладов физлиц в банках

Четверг, 26 ноября 2020, 16:33
 

Фонд гарантирования вкладов физлиц покрывает 224,9 миллиарда гривен, что составляет 39% общей суммы вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Общая сумма вкладов физлиц в течение октября выросла на 1,7 миллиарда гривен и составляет 575 миллиардов на 1 ноября.

Из них вкладов в национальной валюте - более 330 миллиардов, еще 244 миллиардов гривен в эквиваленте - в иностранной. За октябрь объем гривневых вкладов вырос на 5,14 миллиарда, валютных - на 2,5 миллиарда.

ФГВФЛ покрывает вклады суммой меньше 200 тысяч гривен - таким вкладам обладают 98,1% физлиц. На еще 1,9% приходится 350 миллиардов вкладов суммой более 200 тысяч.

ФЛП в структуре вкладчиков - 3,2%, их вклады суммарно составляют 44,3 миллиарда гривен (7,7% общих вкладов).

По состоянию на 1 ноября 2020 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.

Экономическая правда

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ФГВФЛ вклады

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