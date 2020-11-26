Вице-премьер предложил передать производителя боевых ракет министерству без допуска к тайне – StateWatch

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский предложил передать в сферу управления его министерства еще три государственные предприятия: Павлоградский химический завод, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики и Украинский центр "Безопасность".

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на проект распоряжения Кабмина от Уруского и результаты собственного мониторинга деятельности Минстратегпрома.

Отмечается, что штат министерства до сих пор не сформирован. Недавно завершен отбор в отдел секретно-режимной работы.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что к основным задачам Минстратегпрома отнесено обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе.

"В связи с этим возникла необходимость отнести целостные имущественные комплексы государственных предприятий и учреждений в сферу управления Минстратегпрома с целью сохранения надлежащего государственного контроля и управления ими на этапе последующих трансформаций в областях, отнесенных к сфере ведения Минстратегпрома", - говорится в документе.

Ранее StateWatch сообщила о том, что Уруский предложил также передать "Антонов" и еще 5 авиапредприятий Минстратегпрому.

"Фактически только в середине ноября начался отбор кадров в Минстратегпром. Еще не сформирован режимно-секретный отдел. Поэтому в случае передачи предприятий может быть полностью заблокирована работа Павлоградского химзавода, который в рамках гособоронзаказа участвует в изготовлении ракет "Ольха", - комментирует документ глава StateWatch Глеб Каневский.

Напомним, недавно в "Укроборонпроме" заявили о сворачивании реформы ОПК и вмешательстве со стороны Минстратегпрома.

Зато, в Минстратегпроме, которое не имеет своего сайта, написали в Facebook, что удивлены "демаршем" руководства "Укроборонпрома".

Экономическая правда