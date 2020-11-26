НБУ выпустил первую сувенирную вертикальную банкноту: посвящена Каденюку

Нацбанк 26 ноября выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты - портрет Леонида Каденюка, над которым надпись - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ УКРАИНЫ; логотип Государственного космического агентства (справа).

Основное изображение обратной стороны - космический корабль "Колумбия" на фоне планет солнечной системы; над ним надписи THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE; справа - цифра 1 и изображение космического корабля; надписи: 1997 (под ракетой), 2020 (внизу); внизу справа вертикально: серийный номер банкноты и надпись - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ.

Вдоль нижнего края надпись ЛЕОНИД КАДЕНЮК, которая повторяется шесть раз.

"Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности - оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками)", - добавили в регуляторе.

В Нацбанке отметили, что толщу бумаги введено:

1,5-миллиметровую защитную ленту параллельно меньшей стороне банкноты;

защитные волокна, которые приобретают флуоресцентного свечения под действием ультрафиолетовых лучей.

Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж - 50 тысяч штук (в частности 40 тысяч в сувенирной упаковке). Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Справка. Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины, в 1997 году совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа.

Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.

Экономическая правда