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В Украине создали чат-бот, который проверяет закупку лекарств больницами

Среда, 25 ноября 2020, 19:55
 

ОО "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот "Медсестра Иванка", который проверяет закупку лекарств больницами.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Прежде чем тратить деньги на медикаменты из собственного кошелька, вы можете проверить, закупила ли их ваша больница", - говорится в сообщении.

"Медсестра Иванка" дает возможность:

подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам;

оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;

просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;

узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены.

Чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.

Подключить бота можно в Telegram или Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka

Экономическая правда

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