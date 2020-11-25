В Украине создали чат-бот, который проверяет закупку лекарств больницами
ОО "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот "Медсестра Иванка", который проверяет закупку лекарств больницами.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
"Прежде чем тратить деньги на медикаменты из собственного кошелька, вы можете проверить, закупила ли их ваша больница", - говорится в сообщении.
"Медсестра Иванка" дает возможность:
подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам;
оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены.
Чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.
Подключить бота можно в Telegram или Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka
Экономическая правда
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