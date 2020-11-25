"Большая двадцатка" инициировала замораживание долгов отдельных стран - Украины в них не входит

Страны "Большой двадцатки" инициировали замораживание долгов до середины 2021 года, но это касается только стран с низким уровнем дохода, к которым Украина не относится.

Об этом сообщает Укринформ.

"Инициатива стран "Большой двадцатки" по остановке обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особенно уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится. Мы планируем выполнять наши долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, используя диверсифицированные источники привлечения средств", - объяснили в комментарии Укринформу в Министерстве финансов.

В ведомстве также отметили, что в "коронакризис" Украина вошла с более сильными макроэкономическими показателями, чем теми, что были во время предыдущих экономических кризисов. Один из них - доля долга к ВВП. По результатам 2019 показатель госдолга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга - до 50% (по сравнению с 80% в 2016 году).

"В этом году пик выплат по внешним выплатам Украине уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров, а именно МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований, Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки", - подчеркнули в Минфине.

Ранее "Большая двадцатка" продлила до конца июня 2021 программы по замораживанию долгов особенно уязвимых стран распространяется на 73 страны. Общая сумма отложенных платежей составляет 5,7 миллиарда долларов.