Кабмин отсрочил полноценный запуск государственной е-системы в сфере строительства

Правительство продлило до 31 марта 2021 года срок действия экспериментального проекта по запуску первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Считаем необходимым продолжить экспериментальный проект, определив срок, достаточный для анализа работы первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства, выявления ошибок и их исправления.

Рекомендуем установить срок завершения экспериментального проекта до 31 марта 2021 года", - заявил во время заседания министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По словам первого заместителя главы Минцифры Алексея Выскуба, по состоянию на ноябрь экспериментальный проект можно считать успешным.

В частности, запустили новый реестр, в который внесены более 30 тыс объектов и более 60 тыс разрешительных документов. Около 82% органов местного самоуправления уже работают в новой системе, выдали более 8 тыс строительных паспортов и более 3 тыс градостроительных условий.

"В декабре мы планируем ввести возможность выдачи в электронной форме разрешения на выполнение строительных работ, а также сертификат о готовности объекта к эксплуатации", - отметил Вискуб.

Ранее завершение экспериментального проекта было запланировано на 30 ноября, а запуск портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства - на 1 декабря 2020 года.

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