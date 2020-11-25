Кабмин отсрочил полноценный запуск государственной е-системы в сфере строительства
Правительство продлило до 31 марта 2021 года срок действия экспериментального проекта по запуску первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Соответствующее решение было принято на заседании 25 ноября, передает "Интерфакс-Украина".
"Считаем необходимым продолжить экспериментальный проект, определив срок, достаточный для анализа работы первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства, выявления ошибок и их исправления.
Рекомендуем установить срок завершения экспериментального проекта до 31 марта 2021 года", - заявил во время заседания министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
По словам первого заместителя главы Минцифры Алексея Выскуба, по состоянию на ноябрь экспериментальный проект можно считать успешным.
В частности, запустили новый реестр, в который внесены более 30 тыс объектов и более 60 тыс разрешительных документов. Около 82% органов местного самоуправления уже работают в новой системе, выдали более 8 тыс строительных паспортов и более 3 тыс градостроительных условий.
"В декабре мы планируем ввести возможность выдачи в электронной форме разрешения на выполнение строительных работ, а также сертификат о готовности объекта к эксплуатации", - отметил Вискуб.
Ранее завершение экспериментального проекта было запланировано на 30 ноября, а запуск портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства - на 1 декабря 2020 года.
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