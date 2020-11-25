"Нафтогаз" получит право разрабатывать шельфовые недра газа без конкурса

Кабмин принял постановление, которым разрешил НАК "Нафтогаз" без проведения конкурса сроком на 30 лет заниматься разработкой и добычей природного газа на континентальном шельфе Украины.

По словам Министра экологии Романа Абрамовского, это позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места и наполнить госбюджет.

Компания может приступить к работе сразу после согласования необходимых процессов.

"Согласно предварительным расчетам, инвестиции уже первый год работы на шельфе могут достигнуть до 40 миллионов долларов", - рассказали в "Нафтогазе". На морской территории сосредоточены крупнейшие ресурсы газа Украине - 1-2 трлн м³. В перспективе это означает возможность добычи до 10 млрд м³ / год, отметили в компании.

Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что сбор за получение специального разрешения на добычу устанавливается в размере 10% начальной цены на аукционе, если глубина моря до 100 метров и 1%, если глубина моря более 100 метров.

"Наша цель - чтобы государственная компания начала этот процесс (разработки недр - ЭП), а во время разведки, промышленной разработки будут привлечены, возможно, инвесторы. Возможно, компания сможет собственными силами добывать дополнительный объем газа и увеличивать энергетическую независимость ", - отметил Абрамовский.

Министр финансов Сергей Марченко выступил против. По его словам, проект постановления несет риски в части размера сбора за выдачу специальных разрешений, что может привести недопоступления в госбюджет.

По словам Абрамовского, зато дополнительным потерям госбюджета не усматривается.

Экономическая правда