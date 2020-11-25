ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года

Несмотря на оптимизм на 2021 год, конец 2020 показывает рост заболеваемости COVID-19 в Европе и может привести к падению экономики на 3%.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Появление новых эффективных вакцин от COVID-19 производит оптимистическое впечатление по экономике в следующем году, однако конец этого года до сих пор отражает увеличение заболеваемости.

Аналитики отмечают, что вакцина вряд ли повлияет на макроэкономическую траекторию к середине 2021 года. В случае получения разрешений на дистрибуцию, производство занимает время и не может значительно повлиять на ситуацию этой зимой.

Аналитик City Index отмечает, что резкие всплески заболеваемости и усиленные карантин в Европе может быстро сбить с курса хрупкое восстановление экономики задолго до того, как вакцина получит широкое распространение.

До сих пор непонятно, сколько времени потребует экономика для полного восстановления. Однако фактор времени, которого требует разработка систем снабжения вакцин, их производство, безусловно отсрочит оптимистическое видение на 2021.

Также прививки происходят в два этапа с разницей в 21 день, то есть понадобится около месяца для обеспечения полной защиты организма привитых, что еще больше отодвигает точку, когда ограничения могут быть ослаблены.

По прогнозам Capital Economics, падение ВВП еврозоны может составить 3% в четвертом квартале из-за локдауна.

"Ситуация станет еще хуже, прежде чем станет лучше", - считает главный экономист по вопросам Европы Capital Economics Эндрю Кеннингем.