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Госстат: капинвестиции в доставку и почту выросли на 726%, в других отраслях — снижение

Среда, 25 ноября 2020, 13:10
 

Капитальные инвестиции в курьерскую и почтовую деятельность по итогам 3 квартала 2020 выросли на 726% по сравнению с 3 кварталами 2019 года, при этом в других отраслях зафиксировали уменьшение объемов таких инвестиций.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что по итогам двух кварталов, инвестиции выросли на 39%.

Кроме этого, на 1% выросли капинвестиции в телекоммуникационной отрасли, в других отраслях зафиксировали снижение объемов таких инвестиций.

В частности, за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года падение капинвестиций в промышленноти составило 38%, строительстве - 34%, транспорте - 46%, гостинично-ресторанном бизнесе - 53%, торговли - 37%, сельском хозяйстве - 43%.

Всего за 3 квартала этого года объем капинвестиций в Украине сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 35,4% - и составляет 268 млрд грн.

Экономическая правда

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инвестиции

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