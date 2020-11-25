Украина недополучила 12 миллионов долларов за нехватки IT-специалистов - исследование

Из-за недостатка IT-специалистов в октябре отрасль могла недополучить более 12 миллионов долларов экспортных поступлений.

Об этом говорится в исследовании GlobalLogic.

По сравнению с прошлым кварталом спрос на специалистов в ИТ вырос на 50%, а за последние 5 лет количество открытых позиций растет приблизительно на 30% ежегодно.

Но рынок находится в дефиците, ведь в это время количество специалистов растет лишь на 18% ежегодно.

Согласно исследованию, из-за дефицита кадров Украина могла недополучить 12 миллионов долларов экспортных поступлений в отрасль.

Отмечается, что в большинстве случаев на открытые позиции ищут Middle и Senior-специалистов (37% и 33% соответственно), то есть с опытом работы 2-5 лет. Для специалистов с опытом до года доступно только 17% вакансий.

Основными направлениями в исследовании определяют Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C / C ++ и DevOps.

Самый высокий спрос сосредоточен в Киеве, а именно половина общих вакансий. Еще 27% - позиции во Львове, 21% - в Харькове.

В компании объясняют, что причиной дефицита является в частности "необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов". Так, на одну позицию необходимо рассмотреть не менее 9 кандидатов. Также, внутреннее обучение специалистов требует больших инвестиций для развития hard и soft skills.

Экономическая правда