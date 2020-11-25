Индекс Dow Jones впервые превысил 30 тысяч пунктов

На фоне новостей о передаче власти в США и вакцин от коронавируса фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам торгов во вторник, 24 ноября, обновили рекордные максимумы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные торгов.

В частности, индекс Dow Jones вырос на 1,5% и впервые превысил 30 000 пунктов.

По данным издания, в ноябре индекс может показать максимальный месячный прирост с 1987 года.

S&P 500 во вторник вырос на 1,62%, а в целом в ноябре - на 11,2%.

Управление общих служб сообщило, что администрация готова официально начать процесс передачи власти, но республиканец Дональд Трамп заявил, что это решение влияет на попытки его команды добиться пересмотра результатов голосования.

Компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, которые намного превзошли ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.

Экономическая правда