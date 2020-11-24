Мининфраструктуры рассчитывает на 150 миллионов инвестиций от Черноморского порта в 2021 году

Благодаря концессии паромной переправы в порту Черноморская Мининфраструктуры ожидает привлечь более 150 миллионов гривен инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в ближайшее время будет разрабатываться необходимая документация для концессии порта в г. Черноморск. Тендер могут запустить в первой половине следующего года.

В тендере на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) победила компания "Эрнст энд Янг".

По словам ведомства, средства будут направлены на модернизацию порта. В частности, планируется построить "новый паркинг для грузовиков, терминал для пассажиров и водителей и станцию техобслуживания для подготовки к продаже автотехники".

Также будет осуществлен ремонт подъемного моста, замена асфальта, установка системы видеонаблюдения на открытых складах и тому подобное.

Ведомство также готовит концессионный тендер другого объекта в Черноморском порту - первого и контейнерного терминалов. Отмечается, что консультанты для подготовки пре-ТЭО уже отобраны.

"Планируется в начале следующего года завершить разработку пре-ТЭО и перейти к ТЭО проекту, а сам концессионный конкурс провести в конце 2021", - рассказывают в Мининфраструктуры.

Экономическая правда